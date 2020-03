Padovan: “Juventus-Inter? Nerazzurri favoriti! Le porte chiuse…”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan è intervenuto a “Sky Sport 24”. Nel corso del suo intervento ha parlato del big match in programma domani sera a Torino tra Juventus e Inter (QUI la probabile formazione dei nerazzurri)

FORZA – Giancarlo Padovan ha prima parlato dei punti di forza delle due squadre: «Il punto di forza dell’Inter è la furia agonistica e la capacità di fare pressing. Questo può condizionare le uscite dal basso della Juventus. Mentre il punto di forza dei bianconeri è la riparenza in campo corto oltre a Cristiano Ronaldo e le invenzioni di Dybala».

FAVORITI – Padovan ha poi fatto un pronostico: «Per me l’Inter è piu squadra. Conte ha fatto piu in fretta di Sarri a imporre il suo calcio. La Juventus sbaglia ancora troppo e viene da una prestazione altamente deficitaria a Lione. Per me i nerazzurri sono favoriti anche perché manca il pubblico. L’Inter ha un risultato solo. Con le porte chiuse le squadre che giocano fuori casa pareggiano la differenza. Non c’è distanza con chi gioca in casa. I nerazzurri hanno un furore agonistico superiore rispetto alla Juventus e ha recuperato tutti. Ci sono buone possibilità di fare risultato pieno».

UOMO IN PIÙ – Padovan ha chiuso parlando del “grande escluso”: «L’Inter non ha molte carte, ma ha Eriksen che giocherà a prescindere dal risultato. Sa fare mezzala, ma anche andare al tiro. Con questi 11 giorni ha avuto del tempo per calarsi nella nuova realtà. Non è un Vidal, ma è un giocatore di grande raffinatezza e molto preciso».