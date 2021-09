Padovan: «Inzaghi, qualità e ritmi di gioco alti. In Europa per stupire»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di tantissimi temi. Tra questi rientra anche quello relativo agli allenatori italiani. Di elogio le sue parole su Inzaghi dell’Inter

QUALITÀ − Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato degli allenatori della Serie A: «Simone Inzaghi, allenatore all’italiana che gioca con il 3-5-2, ma la qualità e ritmi di gioco sono molti alti. Va in Europa per stupire». Queste le sue parole sul tecnico dell’Inter, già convincente in questo inizio di campionato con due belle vittorie contro Genoa e Verona.