FOTO – Dumfries riabbraccia l’Inter: «Di nuovo a Milano, pronto!»

Dumfries, dopo gli impegni con l’Olanda, può finalmente tornare a Milano per vestire di nuovo la maglia dell’Inter. L’esterno, su Instagram, ha commentato il suo rientro in Italia.

RITORNO – Denzel Dumfries, in questa pausa per le nazionali, è sceso in campo con la maglia dell’Olanda contro Montenegro e Turchia (vedi articolo). Ora l’esterno classe ’96 può calarsi di nuovo nel mondo Inter e rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi per i prossimi impegni che attendono i nerazzurri, a partire dalla trasferta con la Sampdoria. Su Instagram, Dumfries ha postato una sua foto con la maglia dell’Inter accompagnata dalle parole: “Tornato a Milano e pronto”. Il giocatore sembra carico e intenzionato a prendersi subito la fascia destra, per dimostrare tutto il suo valore anche in nerazzurro. Di seguito il post dal suo account Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denzel Justus Morris Dumfries (@ddumfries2)