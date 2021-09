Vernidub (allenatore Sheriff Tiraspol): «CL? Sogno. Sull’Inter vi dico…»

Yuriy Vernidub, allenatore dello Sheriff Tiraspol, ha parlato dell’arrivo in Champions League. Inoltre, il tecnico ha espresso il suo entusiasmo per il sorteggio con Inter e Real Madrid

SOGNO − Queste le parole di Vernidub sulla Champions League: «Ho cercato questo per molto tempo. Ho fatto un sogno del genere tanto tempo fa, quando sono diventato un calciatore professionista. La Champions League non esisteva ancora e i tornei europei erano chiamati Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA. Sfortunatamente, il sogno che avevo allora come giocatore non si è mai realizzato. Anche l’allenatore non se ne è accorto per molto tempo, quindi quando sono andato allo Sheriff Tiraspol ho capito che avevo la possibilità di giocare in Champions League. Anche dal primo turno di qualificazione. Speravo che il mio sogno si sarebbe avverato e sono contento che sia stato così».

SORTEGGIO − Così Vernidub su Messi e il sorteggio: «Volevo davvero, ma … Tuttavia, sono ancora molto contento di aver incontrato il Real Madrid (questo è incredibile!) e l’Inter».

Fonte: Fanday.net