Padovan: «Inter senza soldi, ingegno Marotta! Scamacca emblema»

Il mercato dell’Inter continua, tra la ricerca di un portiere (o meglio, due) e di un centravanti. Una situazione di cui ha parlato anche Giancarlo Padovan a Radio Sportiva, sottolineando l’ingegno di Beppe Marotta e la trattativa per Scamacca.

MERCATO INGEGNOSO – Giancarlo Padovan è chiaro sul mercato dell’Inter e sulla situazione societaria dei nerazzurri: «Mancano due settimane all’inizio del campionato e io sono stato tra i primi a denunciare che non si può iniziare il campionato senza portiere. Ora l’Atalanta va in vantaggio su Scamacca, con tutto il rispetto una squadra che non ha il palmares e il prestigio dell’Inter. Però ha i soldi. Che i nerazzurri non hanno. Non so come abbiano fatto a prendere Frattesi, la trattativa è andata in porto con un grande ingegno da parte di Marotta».