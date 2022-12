Padovan: «Inter fresca, ma queste amichevoli lasciano il tempo che trovano»

Padovan valuta le due amichevoli disputate dall’Inter a Malta. Poi, il giornalista si sofferma sul rientro in Serie A a gennaio, con lo scontro diretto tra i nerazzurri e la capolista Napoli. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Sky Sport 24.

RIPRESA – Giancarlo Padovan parla dell’Inter dopo le due amichevoli disputate e in vista del rientro in Serie A. Ospite nello studio di Sky Sport 24, il giornalista afferma: «Il Napoli secondo me non subirà contraccolpi, anche se il calendario lo pone di fronte a incontri problematici. Ricordiamo che ricomincia proprio da Milano, con l’Inter. Può perfino permettersi qualche inciampo, visto che ha un vantaggio cospicuo, con undici punti sugli interisti. Le amichevoli giocate dai nerazzurri? Risulta che l’Inter sta bene, è fresca e scintillante. Segna tanti gol, pur mancandogli i due attaccanti, Lautaro Martinez (vedi articolo) e Romelu Lukaku. La squadra mi sembra già sulla via retta per la ripresa del campionato. C’è da dire che sono anche tutte amichevoli che lasciano il tempo che trovano. Pur assomigliando molto a un pre-campionato, questo lo è solo formalmente. L’Inter sta bene ed è, con il Milan, la squadra che proverà a contendere lo scudetto a un Napoli per me irraggiungibile». Questo il pensiero di Padovan sulla situazione attuale e futura dell’Inter.