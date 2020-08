Padovan: “Inter convincente, Lukaku sovrumano. Finale? Il mio pronostico”

La prestazione complessiva dell’Inter, e quella specifica di Romelu Lukaku, colpiscono Giancarlo Padovan. Il giornalista esalta l’attaccante belga, fulcro offensivo della squadra. E pronostica poi il prosieguo dei nerazzurri in Europa League.

FORZA – L’Inter che batte il Bayer Leverkusen non è la migliore della stagione, per Giancarlo Padovan. Tuttavia, il giornalista ne esalta la forza, soprattutto a livello mentale. Gli uomini di Antonio Conte stanno molto bene fisicamente, e i risultati parlano chiaro. Ecco le sue parole: «Non è l’Inter migliore della stagione, perché altrimenti avrebbe chiuso 3-0 o al massimo 3-1. Però è un’Inter convincente, collaudata, che sa che può vincere l’Europa League».

LUKAKU – Padovan poi si concentra su Romelu Lukaku. Il carrarmato nerazzurro ha segnato ancora, salendo a 31 gol in questa stagione. Ma più dei numeri, quel che più esalta del belga è il tipo di gioco, che lo rende simile ad un giocatore di football americano. Il commento del giornalista: «Ha una forza sovrumana, ma generalmente un attaccante del genere soffre da un punto di vista tecnico. Ma invece Lukaku è un giocatore rapido e con un ottimo bagaglio tecnico. La forza del fisico lo mette al centro dell’area, e tutto il resto gli fa fare quei gol».

EUROPA LEAGUE – Dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen, il cammino nerazzurro in Europa League è tracciato, secondo Padovan. A prescindere da chi affronteranno i nerazzurri tra Shakhtar Donetsk e Basilea (partita stasera alle 21). Ecco il suo pronostico sulla finale: «Secondo me l’Inter arriva in finale con il Manchester United».