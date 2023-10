Padovan: «Inter col Benfica uragano spettacolare! Sacchi sbaglia»

Padovan premia l’Inter per il secondo tempo di ieri col Benfica, prendendosela anche con Sacchi per certe sue dichiarazioni più che discutibili. Il giornalista si è espresso a Radio Radio sulla squadra di Inzaghi.

PROMOSSA DOPO L’INTERVALLO – Il giudizio di Giancarlo Padovan è positivo, seppur con un’aggiunta: «A me l’Inter non è piaciuta affatto nel primo tempo, mi era piaciuto di più il Benfica e nettamente. Poi nel secondo tempo un uragano si è abbattuto su San Siro e ha spazzato via il Benfica: è stato un uragano spettacolare, perché questa squadra ha creato non solo tante occasioni da gol ma a getto continuo e con un ritmo altissimo, un’intensità da calcio inglese. Innanzitutto è venuto meno il controllo di palla da parte del Benfica, ma dall’altra parte c’è stata un’Inter travolgente. Aveva ritmo, arrivava su tutti i palloni per prima, apriva il gioco sugli esterni… Arrigo Sacchi continua a dire che l’Inter non attacca con tanti uomini, ma si sbaglia: lo fa con almeno cinque. E non vuol dire che gioca col 3-5-2, perché lo fa anche Antonio Conte ma l’interpretazione della partita da parte di Simone Inzaghi è offensiva. Quella di ieri è stata la prova evidente».