Inter-Benfica, il MVP dei tifosi è in controtendenza con l’UEFA!

C’è una differenza netta fra le scelte dei tifosi e quelle dell’UEFA per Inter-Benfica di ieri sera. La società ha dato l’esito della votazione all’indomani della partita di Champions League: il migliore non è Lautaro Martinez.

IL PREFERITO – Ieri l’UEFA ha premiato Lautaro Martinez come Star of the Match di Inter-Benfica, ossia il migliore in campo. Questo nonostante l’argentino non sia riuscito a fare gol, con una traversa, un palo, un salvataggio sulla linea e due miracoli di Anatoliy Trubin. Nel sondaggio proposto dall’Inter ai suoi tifosi, invece, la preferenza è un altra: con largo margine vince Benjamin Pavard, Man of the Match davanti al goleador Marcus Thuram, allo stesso Lautaro Martinez e ad Alessandro Bastoni.