Toni: «Milan ottimo mercato. Inter? Anche, ma era più forte»

Toni mette a confronto Inter e Milan, prime in classifica in Serie A dopo sette giornate. L’ex attaccante, nel prepartita del match dei rossoneri in Champions League col Borussia Dortmund su Amazon Prime Video, fa un paragone.

DERBY IN TESTA – C’è una coppia appaiata in vetta alla Serie A, nonostante il derby finito 5-1 senza discussioni. Luca Toni valuta i movimenti estivi per arrivare a questo punto: «Il Milan è una delle poche squadre in Italia che addirittura si è rinforzata, rispetto alle altre. Le altre hanno perso tutte qualche pezzo, invece il Milan secondo me ha fatto un ottimo mercato. Anche l’Inter, che però era più forte».