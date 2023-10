Condò: «Il Milan ha un blocco psicologico nei confronti dell’Inter»

Condò prova a spiegare il 5-1 nel derby Inter-Milan di due settimane fa in maniera mentale. Il giornalista si esprime sulla goleada nella stracittadina, in un intervento per Sky Sport 24.

LA REAZIONE – Dopo il derby perso 5-1 con l’Inter il Milan ha vinto le tre seguenti partite di Serie A. Per Paolo Condò è il segnale di un rilancio: «Cos’ha contato? La calma con la quale Stefano Pioli ha affrontato la tempesta. Perché c’è stata, ovviamente, una tempesta dopo la sconfitta nel derby. Quello è stato un momento nel quale, probabilmente, c’è stata anche una solidità della società che non si è minimamente sognata di andare dietro alle ondate social, Pioli out e queste cose qui. Lui ha rimesso a posto la squadra molto rapidamente, facendoci capire che cosa? Che nei confronti dell’Inter esiste sicuramente un blocco psicologico, dopo tutte queste sconfitte, ma non un blocco tecnico. Il divario non è quello che dice lo scontro diretto».