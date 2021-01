Padovan: Â«Conte valore aggiunto dell’Inter, ma dovrebbe osare di piÃ¹Â»

Padovan: «Conte valore aggiunto dell’Inter, ma dovrebbe osare di più»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, reduce dal pareggio contro l’Udinese. Secondo il giornalista i nerazzurri, nella giornata di ieri, hanno sprecato un’occasione ed analizza, inoltre, le disposizioni tattiche di Conte

OSARE – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «All’Inter ieri bastava una vittoria per diventare Campione d’inverno. Cosa manca? Non ascolta abbastanza Conte o il tecnico finisce per usurare i rapporti con i giocatori, creando troppe pressioni. Io penso che il valore aggiunto dei nerazzurri sia il tecnico, dovrebbe imparare ad osare di più. Non sempre il 3-5-2 va bene, magari una difesa a 4 con un attaccante in più servirebbe per essere più incisivi. Non capisco perché in Antonio non scatti la scintilla per cambiare il modulo. Un pizzico di spregiudicatezza in più porterebbe all’Inter punti in più».