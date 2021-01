Genoa-Cagliari, decide Destro: sesta sconfitta consecutiva per i sardi

Mattia Destro Genoa-Crotone

Genoa-Cagliari era una delle partite in programma nel pomeriggio in Serie A. Successo per i padroni di casa firmato ancora una volta da Mattia Destro. Sardi sempre più in crisi

DECISIVO – Genoa-Cagliari era una sfida delicata e decisiva per la lotta salvezza in Serie A. Per i padroni di casa, guidati da Ballardini, arriva il secondo successo nelle ultime quattro gare. Il Genoa va in vantaggio già al 10′: palla in profondità per Shomurodov che appoggia a Strootman. L’olandese serve con precisione Destro che batte a rete senza esitare superando Cragno. Il Cagliari ci prova e va vicino al pareggio in più occasioni. Al 37′ Perin è strepitoso nel negare il pareggio a Simeone. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la squadra di Di Francesco non riesce a pungere. Per i sardi è crisi nera: sesta sconfitta consecutiva e terz’ultimo posto in classifica. Il Genoa sale, invece, al sedicesimo posto in classifica a + 4 sulla zona retrocessione.