Padovan avvisa: «Inter, anche il Milan deve vincere! Se Calhanoglu soffre…»

Padovan dice la sua in vista di Milan-Inter di stasera, in particolare sull’utilizzo dell’ex Calhanoglu. Il noto giornalista sportivo, ospite negli studi di Sky Sport 24, si aspetta un Derby di Milano con tanti gol

PARTITA DA GOL – A San Siro sale la tensione per il Derby di Milano, che per Giancarlo Padovan non deluderà le aspettative: «Non ho usato la parola “coraggio” ma mi aspetto comunque una bella partita, aperta, con due squadre che voglio vincere. Tutte e due, perché hanno necessità di vincere per ragioni diverse. L’Inter per non uscire definitivamente dalla corsa scudetto. Il Milan per stare attaccato al Napoli, altrimenti – o tanto o poco – va. Sono due squadre vocate per l’attacco. Non hanno paura di giocare in modo offensivo, perciò ne verrà fuori una bella partita. In teoria, una partita con tante occasioni. E quindi, in teoria della teoria, una partita con tanti gol…».

DERBY DI CALHANOGLU – Padovan boccia anzitempo l’ipotesi di schierare il centrocampista turco: «Simone Inzaghi ha tutti a disposizione, può avere solo dubbi tecnici. La coppia offensiva non si tocca. A me fa ancora specie vedere Hakan Calhanoglu, sinceramente. Arturo Vidal in queste condizioni per me merita di giocare. Poi ci saranno ragioni tattiche, oltre che tecniche. Stasera non è la partita migliore per cercare di recuperarlo, perché è una partita difficilissima. Si dice e si è constatato che Calhanoglu sia uno che soffre le contestazione o comunque i mugugni. Quindi, se è così… Qualcuno gli ha anche consigliato di cambiare mestiere, ma non penso sia questa la soluzione ideale (sorride, ndr)». Questa la chiosa di Padovan sul ballottaggio di Inzaghi per Milan-Inter (vedi probabile formazione).