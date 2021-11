Milan-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Milan-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20:45. Partita valida per la 12ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Primo Derby di Milano stagionale e può essere importantissimo per la classifica. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Milan-Inter

INDISPONIBILI – Tutti a disposizione in casa nerazzurra, dove finalmente si possono fare scelte senza vincoli. Restano fuori solo il portiere Gabriel Brazao (infortunato), il centrocampista Christian Eriksen (per il momento escluso da ogni attività agonistica, ndr) e gli attaccanti Facundo Colidio (esubero) e Martin Satriano (impegnato con l’Under-19 in Primavera 1).

Convocati non comunicati: le ultime sulla probabile formazione

MODULO – Non sarà una partita allo specchio, visto che il 3-5-2 dell’Inter di Simone Inzaghi dovrà affrontare il 4-2-3-1 del Milan dell’ex Stefano Pioli. Test finiti: zero turnover, oggi.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – In porta il capitano Samir Handanovic, che avrà davanti a sé Stefan de Vrij centrale con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistra.

CENTROCAMPO – A destra l’ex Matteo Darmian è in vantaggio su Denzel Dumfries, mentre a sinistra toccherà a Ivan Perisic, anche se l’opzione Federico Dimarco stuzzica sempre. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e probabilmente il grande ex Hakan Calhanoglu mezzala sinistra, ruolo per cui anche Arturo Vidal è in lizza.

ATTACCO – Nessun dubbio sul tandem offensivo, formato da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, con il bosniaco al suo primo Derby di Milano in carriera.

Milan-Inter, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio.

La probabile formazione del Milan di Pioli

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per i “padroni di casa” rossoneri. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione del Milan di Stefano Pioli, che stasera a San Siro ospiterà l’Inter. In attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Inter, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).