Padovan: «Atalanta-Inter gara chiave. Sanchez titolare? Capisco Inzaghi»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione ‘La casa dello sport‘, ritiene Atalanta-Inter una sfida importante in chiave scudetto. Poi dice la sua sulla titolarità di Sanchez

DYBALA E ATALANTA − «Due variabili su Dybala, una è l’Inter e una il Tottenham. Importante gara in chiave scudetto Atalanta-Inter. Se l’Atalanta vincesse entrerebbe in pieno titolo nella volata titolo che vede al momento Inter e Milan. Sorpreso su Sanchez, se io fossi l’allenatore continuerei a dar fiducia ai due titolari con Sanchez a gara in corso. Mercoledì, nonostante, abbia segnato solo Lautaro Martinez anche Dzeko ha fatto una buona partita. Bisogna però tener conto dello stato di grazia del cileno, quindi, se prende continuamente la porta meglio metterlo dentro».