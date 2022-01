Cagliari, quattro giocatori della Prima Squadra sono positivi al Covid-19

Guai in vista per il Cagliari di Walter Mazzarri. Quattro giocatori della Prima Squadra sono risultati positivi al Covid-19, cinque della Primavera in isolamento

POSITIVI− Il Cagliari alle prese col Covid-19. Sono risultati positivi i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova e Matteo Lovato. Vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi si aggiunge la positività al Covid-19 di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento”.