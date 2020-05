Osti avverte l’Inter: “Sampdoria, 13 partite decisive. Saremo subito pronti”

Osti ha parlato della ripresa del calcio e indirettamente della partita tra Inter e Sampdoria. Il DS blucerchiato si è soffermato sulle ambizioni e gli obiettivi del suo club in vista della ripartenza della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Rai Radio 1” durante “Sabato Sport”

VERSO LA RIPRESA – Carlo Osti si proietta verso la prossima ripresa della Serie A, che per la Sampdoria avverrà con il recupero contro l’Inter: «Il Coronavirus ci ha costretto 2 mesi fermi, ma questa nuova preparazione potrà anche aiutarci. La squadra e Ranieri avranno più tempo per conoscersi. Parliamo di ripresa del campionato, perché la pandemia sembra essere nella fase finale. Vediamo la luce e anche il calcio riparte, ma la cosa importante è che rinasca il Paese. Il calcio deve ripartire stando attenti a tutto ciò che accadrà da qui alla ripresa. E’ stato un momento molto difficile, siamo rimasti tutti molto uniti – dice Osti -. E’ tutto alle spalle, ora si ripartire, e dobbiamo farlo con nuova forza e vigore. Avremo davanti 13 partite determinanti per il nostro futuro. Avremo un percorso difficile, come anche gli altri. Sarà un calcio diverso, a cui non siamo abituati: ci saranno alte temperature. Cercheremo di essere pronti e di affrontare queste partite nel migliore dei modi. Nei primi allenamenti la squadra era mentalmente svuotata, ma più si va avanti più i calciatori si stanno caricando. Ora abbiamo buoni ritmi, ma non dobbiamo forzare troppo: è importante che la squadra arrivi pronta all’inizio di questa ripartenza».