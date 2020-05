Coppa Italia in anticipo? Primo OK ma manca un passaggio. Inter, le date

La Coppa Italia, come noto da giovedì, sarà il primo campionato di calcio a ripartire in Italia dopo il Coronavirus (vedi articolo). Alessandro Alciato, in un servizio per Sky Sport 24, fa sapere che potrebbe esserci un anticipo rispetto al 13 e 14 giugno: l’Inter avrà più tempo per la Serie A.

TUTTO PRONTO – La Coppa Italia farà riprendere il calcio in Italia dopo tre mesi di stop. Saranno le semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter, a inaugurare un’estate piena di partite come mai era successo prima. Al momento non c’è la data esatta, e il motivo è presto detto: la Lega Serie A sta provando a ottenere un anticipo dal Governo. L’obiettivo, spiega Sky Sport, è far giocare il match dell’Allianz Stadium venerdì 12 giugno e quello del San Paolo ventiquattro ore dopo, dando un giorno in più di riposo alle squadre in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì 17 giugno (data già confermata). La proposta ha già ricevuto il sì di massima del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ora c’è un altro passaggio da fare: la verifica della fattibilità con Roberto Speranza, Ministro della Salute. Sarà, infine, il premier Giuseppe Conte a dare il via in anticipo, ma c’è ottimismo che ciò possa avvenire. Ancora non c’è l’accordo sull’abolizione dei tempi supplementari in caso di parità nel doppio confronto. Lunedì atteso il calendario della Coppa Italia e anche della Serie A.