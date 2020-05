Pasinato: “Se va via Lautaro Martinez, Inter ne prende 2-3. Conte, 0 paura”

Pasinato ha parlato dei temi caldi in casa Inter ai microfoni di “Tuttomercatoweb”. L’ex centrocampista sottolinea le qualità della squadra di Antonio Conte e si sofferma sul futuro di Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni

DALLA RIPRESA AL MERCATO – Giancarlo Pasinato si concentra sulle qualità dei nerazzurri: «Contro la Juventus l’Inter non meritava di perdere, la squadra di Conte avrebbe dovuto concretizzare le proprie occasioni. Non sarà facile lottare per lo Scudetto, ma Conte ci ha abituati che non ha mai paura di niente. Vorrà quindi arrivare al massimo della condizione alla ripresa del campionato. Lautaro Martinez? Gli argentini che sono venuti in Italia non si sono mai tirati indietro, o almeno la maggior parte di essi. Con tutto quello che l’Inter ha fatto per lui, sono convinto che Lautaro darà il 100% per la maglia nerazzurra nelle prossime partite. A prescindere poi dal fatto che le strade di Lautaro e dell’Inter possano dividersi a fine stagione…».

CEDERE O TENERE? – Giancarlo Pasinato e un futuro da programmare sul mercato: «L’Inter deve essere pronta. Coi soldi di Lautaro al Barcellona potrebbe acquistare quei due-tre giocatori che adesso le mancano. Non è scritto da nessuna parte che sia possibile vincere lo Scudetto solo con la permanenza di Lautaro Martinez. Parliamo sì di un grande giocatore, ma non puoi neanche sbarrargli la strada. Chi non vorrebbe andare al Barça? È come in Italia quando ti chiama la Juventus. Bisognerà vedere se Zanetti riuscirà a convincerlo che l’Inter può diventare il Barcellona italiano (ride, ndr.)».