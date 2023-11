Orsolini su Arnautovic: «Ingombrante. Partenza giusta per noi e lui»

Orsolini si è espresso su Marko Arnautovic, oggi all’Inter. I due hanno ancora un bellissimo rapporto, l’esterno del Bologna parla del suo addio.

DECISIONE CORRETTA − Riccardo Orsolini e il suo rapporto con Marko Arnautovic, oggi all’Inter: «Markone era per certi versi anche un po’ ingombrante. Lui era il punto di riferimento, quasi ci sentivamo in dovere di dargli la palla. Perché era Marko. Sicuramente la sua partenza ha giovato sia a lui che a noi. Io ho parlato con Marko, con lui ho un bellissimo rapporto. Tutte le volte che faccio gol mi chiama su FaceTime quando sono ancora nello spogliatoio. Abbiamo un bellissimo rapporto. Secondo me è stata la decisione più giusta per tutti e due. E quindi poi si è un po’ resettato tutto. In estate eravamo rimasti col punto di domanda. Ma stiamo dimostrando che non manca niente perché siamo ben coperti in tutti i reparti. In difesa siamo super. Calafiori è l’acquisto top di questo mercato».