Inter, i cambi fanno la differenza: numeri top! Svolta Inzaghi − CdS

L’Inter è una macchina perfetta in questo primo scorcio di stagione anche grazie ad un organico forte e profondo. Inzaghi azzecca tutti i cambi.

SVOLTA − Se prima veniva criticato per il non saper fare i cambi giusti, adesso Simone Inzaghi l’ha ribaltata. L’Inter vince anche grazie ai cambi. In questo avvio di stagione sono arrivati ben 10 reti tra assist e marcatura diretta da giocatori subentrati. 10 su 32, ovvero poco più di un terzo. L’ultimo è stato Lautaro Martinez, che entrato dalla panchina a Salisburgo, ha segnato il rigore decisivo portando l’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Rigore arrivato grazie al mani di Bidstrup, trasformatosi in portiere sul tiro di Nicolò Barella, un altro subentrato proprio dalla panchina. Ma non solo Salisburgo, anche contro Roma e Atalanta, i cambi hanno saputo fare la differenza: da Asllani è arrivato il lancio che ha innescato Dimarco in versione assist-man per Thuram; e da Darmian il rigore segnato da Calhanoglu a Bergamo. Sia l’albanese che il jolly italiano avevano rilevato rispettivamente Calha e Pavard. Inzaghi sta sfruttando al meglio l’organico a disposizione coinvolgendo tutti e facendoli sentire importanti. Anche il giovane Yann Aurel Bisseck, che è sceso titolare mercoledì a Salisburgo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno