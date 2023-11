Juventus-Inter, classica per lo Scudetto: ipotesi ‘sorpassino’ − TS

Juventus e Inter tornano a scrivere, dopo tempo, il bello del calcio italiano. Un derby d’Italia destinato a continuare tutto l’anno.

DERBY − Il derby d’Italia torna a far brillare il calcio italiano. Juventus-Inter, come dice la storia, l’attualità e la classifica, torna a far parlare si se. Tuttosport spiega come se ci sarà un percorso virtuoso in campionato, il tutto si potrebbe spostare anche in un eventuale finale di Coppa Italia visto che Juventus e Inter sono ai lati opposti del tabellone. Il duello tra la Zebra e il Biscione torna a regalare spettare e nuove puntate da brividi. Un primo “duello” lo si potrà vivere già domani in caso di vittoria della Juventus sul Cagliari: bianconeri a caccia del ‘sorpassino’ in attesa del match di domenica sera tra Inter e Frosinone a San Siro. Al momento infatti, sembra essere questo il duello più accreditato per il tricolore. Il Napoli non ha più la brillantezza dello scorso anno, le romane sono in ritardo e il Milan soffre di discontinuità. Una discontinuità che però li ha rilanciati in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League e che dunque nelle ultime due sfide europee rischiano di perdere altre energie importanti da poter dedicare al campionato.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo