Orsi: «Inter e Milan in Champions League, poi 2 posti per 5. Una favorita»

Fernando Orsi, ex assistente di Roberto Mancini ai tempi della sua prima esperienza sulla panchina all’Inter, ha parlato della corsa Champions League

PRIME QUATTRO – Queste le parole da parte di Fernando Orsi, ex assistente di Roberto Mancini ai tempi della sua prima esperienza sulla panchina all’Inter, sulla corsa Champions League ai microfoni di “Radio Radio”. «Milan e Inter le vedo già in Champions, quindi restano due posti per cinque squadre – ha riportato “TuttoMercatoWeb.com” –. Molto dipenderà anche dallo scontro diretto tra Juve e Napoli. Tra tutte l’Atalanta è favorita. Per me Allegri non viene, penso il tecnico possa essere straniero».