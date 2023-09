Orsi: «L’Inter di Inzaghi si conosce, va forte e all’improvviso perde!»

Orsi non sorpreso della sconfitta dell’Inter, la prima, per mano del Sassuolo ieri sera a San Siro. L’opinionista ritiene i nerazzurri di Inzaghi non imbattibili

NON IMBATTIBILE − A Radio Radio, Nando Orsi esprime il suo pensiero sul KO col Sassuolo: «Quando parliamo delle grandi squadre, che perdono con le piccole, diamo sempre la responsabilità alle squadre grandi. Non stava da nessuna parte che l’Inter doveva vincere contro il Sassuolo. È anche per la legge dei grandi numeri che l’Inter potesse incappare in una partita no. La squadra di Inzaghi la conosciamo: quando va tutto bene, poi all’improvviso perde una partita. Rimane tra le favorite, ma non è imbattibile».