Sabatini: «Inter dominata, a Inzaghi do una colpa! Barella? Esca»

Sabatini ha commentato il KO dell’Inter contro il Sassuolo per 1-2 a San Siro. Il giornalista si concentra su Inzaghi e tira in ballo pure Barella

ROSA NON SFRUTTATA − In collegamento su Radio Radio, Sandro Sabatini imputa a Inzaghi una colpa: «Non ho visto bene l’Inter, poi il Sassuolo è in un momento alto, visto che aveva battuto anche la Juventus giorni fa. Ho visto un errore alla base, Inzaghi non ha sfruttato la sua rosa ampia e forte riconosciuta universalmente. Il turnover si fa, perché devono giocare sempre gli stessi? Con l’Empoli poco turnover così come con la Real Sociedad. Nell’Inter ci sono degli intoccabili, che però andrebbero toccati. Barella, io grande ammiratore, andrebbe sostituito per Frattesi. Lautaro Martinez non ha alternative. Ad un giocatore una partita di riposo gli fa bene. Nel primo tempo, l’Inter aveva giocato un pochino meglio del Sassuolo; nella ripresa, ha dominato il Sassuolo, che aveva più gamba, testa e motivazioni. I vari Frattesi, Carlos Augusto, grandi giocatori, non giocano mai».