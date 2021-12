Orsi: «Gol da corner? Errore del portiere non giustificabile! Calhanoglu…»

Nando Orsi, allenatore, intervenuto sulle frequenze di Radio24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati, ha parlato dei Calhanoglu, in rete direttamente da corner in Roma-Inter

ERRORE – Nando Orsi analizza i due gol da corner arrivati nel corso dell’ultima giornata di Serie A in Roma-Inter e Juventus-Genoa: «Gol da corner? Prendere gol in quel modo non è giustificabile, da Palanca fino ad arrivare a Calhanoglu e Cuadrado in questo weekend. Sui calci d’angolo è sempre errore dei portieri, non si può. Sbagli la traiettoria, ogni errore non è giustificabile. Rui Patricio era con le gambe larghe e nessun uomo sul palo».