FOTO – Inter, il Presidente Zhang torna a ‘colorare’ di nerazzurro il suo profilo

Zhang non è a Milano e non sarà a Madrid in occasione del prossimo impegno in Champions League. Da Nanchino il Presidente dell’Inter si dimostra attento alle ultime novità extra campo in casa nerazzurra

NUOVA PARTNERSHIP – Non rilascia dichiarazioni ma dimostra la sua “vicinanza” ai colori nerazzurri attraverso i social. L’ultimo messaggio del Presidente Steven Zhang non è per la squadra, bensì per la partnership annunciata oggi dall’Inter con Moncler (vedi comunicato). Una collaborazione che evidentemente entusiasma Zhang, che non perde tempo a ribadire il rapporto instaurato tra le due aziende, accostando i due loghi. Prima di questo, l’ultimo messaggio “nerazzurro” del Presidente riguardava il passaggio del turno in Champions League, ottenuto con una giornata di anticipo.

Questo il messaggio pubblicato dal Presidente Zhang attraverso il proprio account Instagram.