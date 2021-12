Real Madrid-Inter, oggi conferenza stampa: scelto il calciatore con Inzaghi

Real Madrid-Inter è in programma domani sera e infatti oggi è giornata di vigilia, che significa conferenza stampa. La società nerazzurra ha reso noto il calciatore che affiancherà il tecnico Inzaghi in sala stampa

INTER A MADRID – Dopo la conferenza stampa del Real Madrid con l’allenatore Carlo Ancelotti (vedi dichiarazioni), accompagnato dal centrocampista Casemiro (vedi dichiarazioni), nel tardo pomeriggio toccherà all’Inter direttamente da Madrid. L’appuntamento è fissato per le ore 18:00 di oggi. Anche se non è da escludere un leggero ritardo legato ai tempi tecnici successivi al volo internazionale. Insieme a Simone Inzaghi in sala stampa ci sarà Ivan Perisic, che risponderà alle domande poste alla vigilia di Real Madrid-Inter di Champions League. Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento LIVE, aggiornando i propri lettori attraverso la diretta testuale della conferenza stampa di Inzaghi e Perisic.