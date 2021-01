Orrico: «Non capisco lo scetticismo verso l’Inter. Anche da parte di Conte»

Corrado Orrico

Orrico non capisce perché, con frequenza, ci siano delle critiche nei confronti dell’Inter. L’ex allenatore nerazzurro, ospite di “Calciomercato – L’Originale”, ha poi parlato di cosa è capace di fare Conte per far rendere al meglio le sue squadre.

PERCHÉ CONTESTARE? – Corrado Orrico vede vari leader nell’Inter: «Romelu Lukaku, Nicolò Barella, anche i tre difensori centrali. L’Inter è forte in ogni settore, attenzione: io non capisco lo scetticismo che ronza attorno a questa squadra. Anche da parte del suo allenatore. Antonio Conte è così ottusamente concentrato nel lavoro, che è il tipico allenatore. Un allenatore dovrebbe sempre essere come Conte. Cioè: concentrarsi sul lavoro di campo, pretendere molto individualmente e globalmente. Che ci siano delle situazioni che intaccano il suo lavoro non ci credo, poi le coincidenze portano anche lui e la sua squadra a vincere e a perdere. Identità fra l’Inter e Conte? Sì. Intanto le vittorie alimentano questa situazione, poi la storia professionale di Conte è lì. Chi lo vede sa che alla fine vince».