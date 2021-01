VIDEO – Lazio-Parma 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Simone Inzaghi Udinese-Lazio

Lazio-Parma, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



SU RIMPALLO – Lazio-Parma 2-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Proprio al 90′ la Lazio riesce a evitare i tempi supplementari e portarsi così ai quarti di finale, dove affronterà l’Atalanta. Tanta rotazione da parte dei due tecnici, Simone Inzaghi lancia titolare Vedat Muriqi che colpisce il palo con un tocco di mezzo esterno. Legno pure per Andreas Pereira, con un diagonale lui di destro, ma al 23′ è Marco Parolo a sbloccare il risultato con un colpo di testa a centro area. Il Parma, in formazione rimaneggiata, riesce però a rimanere in partita. Sfiora anche l’1-1, con un traversone per la girata di Juan Brunetta respinta dal rientrante Thomas Strakosha, arriva Valentin Mihaila che colpisce la traversa. Il rumeno si rifà all’83’, quando su lancio di Giacomo Ricci sfrutta il posizionamento errato della difesa avversaria e di destro firma l’1-1. Sembra ormai fatta per i supplementari, ma al 90′ Francesco Acerbi mette in mezzo per Muriqi, il cui colpo di testa sbatte sul palo e rimbalza addosso a Simone Colombi entrando in porta. È un autogol, sfortunatissimo, per il portiere del Parma. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.