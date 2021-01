Biolchi: «Conte diverso da Mourinho in comunicazione, ma fa capire»

Biolchi ha tracciato un profilo di Conte paragonandolo a Mourinho. Il giornalista di Sky Sport, ospite di “Calciomercato – L’Originale”, ha trovato una differenza (fra le varie) fra i due allenatori, passato e presente dell’Inter.

CONFRONTO DI PANCHINA – Così Alessandro Biolchi sull’Inter: «Dopo una prima parte di stagione, in cui qualche esperimento fu fatto, adesso è tornata la quadratura del cerchio. È tornata alle certezze che c’erano l’anno scorso. Bisogna vedere se Antonio Conte riuscirà a insiere la compattezza che fa un gruppo vincente. Dal punto di vista comunicativo lui e José Mourinho sono molto diversi: Mourinho aveva capito come tirare fuori l’interismo, lui no. Ma immagino che nello spogliatoio faccia di tutto per far capire al gruppo che può farcela».