Orlando: «Inter, non vedo alcun motivo per puntare su Lukaku! No riscatto»

Lukaku non sta disputando certamente la sua miglior stagione e il rinnovo del prestito dal Chelsea rimanere attualmente in bilico. Secondo Massimo Orlando, intervenuto a TMW Radio, l’Inter non ha alcun motivo per puntare ancora sul belga

DELUSIONE – Romelu Lukaku sta decisamente deludendo le aspettative e l’Inter sta riflettendo sul rinnovo del prestito dal Chelsea. Secondo Massimo Orlando, il club nerazzurro ha già la sua coppia mentre il belga non rappresenta un’alternativa valida: «Se l’Inter deve puntare sulla coppa Dzeko-Lautaro Martinez? Assolutamente sì, Lukaku non è in condizione. Io credo che non lo riscatterà, è un giocatore appesantito e la coppia Lautaro-Dzeko funziona. Non vedo nessun motivo per puntare sul belga».