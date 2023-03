Onana tra i primi 10 portieri al mondo! Precede un collega italiano

Onana è ormai il numero uno indiscusso in casa Inter. Il portiere camerunense secondo FourFourTwo è nella lista dei primi dieci portieri del mondo e precede un collega italiano

TOP 10 – André Onana si è preso l’Inter. Dopo un inizio in sordina, con Samir Handanovic ancora avanti nelle preferenze di Simone Inzaghi, l’ex Ajax è ormai il primo portiere dei nerazzurri sia in campionato che in Champions League. Secondo FourFourTwo, Onana è nella top 10 dei portieri più forti al mondo dove occupa il gradino numero otto davanti all’ex Milan Gianluigi Donnarumma e l’argentino Emiliano Martinez.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale