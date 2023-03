Inter alla (doppia) prova trasferta: tutto in una settimana

Dopo la vittoria di San Siro contro il Lecce, l’Inter è ora chiamata a una settimana da non sottovalutare. Con ben due trasferte. Una vera e propria prova del fuoco per i nerazzurri che in stagione hanno faticato lontano da Milano.

PROVA TRASFERTA – Spezia prima e Porto poi. Per l’Inter inizia una settimana caratterizzata da due trasferte entrambe complicate a modo loro. Anche e soprattutto per il fatto che i nerazzurri, lontani da San Siro, hanno mostrato difficoltà in questa stagione. Tanti i gol presi, ma soprattutto i punti persi fuori casa. Dal rientro dopo la sosta per i Mondiali, l’Inter ha giocato quattro partite in trasferta e ha trovato la vittoria soltanto in un’occasione, con l’1-2 in rimonta sulla Cremonese del 28 gennaio. Un ruolino di marcia, quello lontano da Milano, che certifica tutte le difficoltà riscontrate dalla squadra di Simone Inzaghi.

TUTTO IN UNA SETTIMANA – La partita con lo Spezia al Picco, che arriva dopo la convincente vittoria per 2-0 in casa sul Lecce, sarà una sorta di preparativo per l’Inter. Che martedì 14 marzo sarà impegnata da quello che è sicuramente il match più importante della stagione fino a questo momento: il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Porto al Do Dragao. I nerazzurri sono attesi da una vera e propria guerra, con una bolgia sugli spalti pronta a sostenere i lusitani chiamati alla rimonta dopo l’1-0 dell’andata. Due trasferte che l’Inter dovrà approcciare nel modo giusto per ottenere due risultati fondamentali. Entrambi legati alla Champions League. Da una parte, la lotta al quarto posto. Dall’altra la voglia di approdare dopo anni ai quarti di finale.

