Alvarez: «Lautaro Martinez importantissimo! Io pronto al Mondiale»

Julian Alvarez è stato uno dei protagonisti dell’Argentina che ha vinto il Mondiale, sostituendo nel migliore dei modi Lautaro Martinez in attacco. Intervistato dall’emittente argentina TyC Sports, l’attaccante del Manchester City ha parlato proprio di quanto accaduto e dell’importanza del Toro

STAFFETTA IN ATTACCO – Julian Alvarez ha fatto il punto sulle sue prestazioni al Mondiale, dove ha preso il posto in attacco di Lautaro Martinez: «Di certo la situazione ha superato le mie aspettative. Sapevamo che Lautaro Martinez era il titolare designato in attacco, ha fatto molto bene in tutta la fase delle qualificazioni, ha fatto molti gol ed è stato importantissimo per noi. Io ho sempre cercato di essere pronto, quando Lautaro non stava benissimo fisicamente ed è toccato a me sono stato bravo ad approfittare della situazione e ad aiutare la squadra».

