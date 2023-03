Spezia-Inter, quanto entusiasmo! Tutto esaurito al Picco

Pubblico delle grandi occasioni venerdì sera allo stadio Picco per Spezia-Inter. La società ligure ha infatti comunicato come l’impianto sarà tutto esaurito.

GRANDE PUBBLICO – Una trasferta sicuramente non semplice Spezia-Inter di venerdì, davanti a un pubblico sicuramente carico e caldissimo. L’entusiasmo per i padroni di casa è alle stelle, come dimostra il tutto esaurito raggiunto proprio nella giornata di oggi. Tanto che l’apertura della biglietteria prevista per domani è stata annullata a causa proprio della vendita di tutti i tagliandi disponibili.

