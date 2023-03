Spezia al lavoro in vista dell’Inter: personalizzato per tre

Giornata di lavoro in casa Spezia in vista della gara di venerdì al Picco contro l’Inter. Gli uomini di Leonardo Semplici hanno svolto una seduta tecnica, con tre giocatori che hanno lavorato a parte

PREPARAZIONE – Altro allenamento in casa Spezia, con un focus tecnico in vista della sfida di venerdì contro l’Inter. Partitelle a tema, poi, per concludere la sessione. Lavoro personalizzato per tre giocatori, ovvero Holm, Bastoni e Moutinho, ancora a rischio per la gara con i nerazzurri. Il prossimo allenamento è in programma nella mattinata di domani.

