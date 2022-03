Onana, per volare a Qatar2022 serve un’impresa del suo Camerun

L’Inter si allena e lavora per la prossima super sfida contro la Juventus. I nerazzurri devono vincere per tenere il sogno scudetto vivo. Il futuro portiere della squadra di Simone Inzaghi, Andre Onana, si gioca il mondiale in Qatar2022 questa sera alle 19.

FINALE – E’ una vera e proprio finale. Andre Onana questa sera con il suo Camerun si gioca il mondiale in Qatar2022 contro l’Algeria nella gara di ritorno dei playoff. Per andare in Qatar servirà una mezza impresa perché l’Algeria ha vinto la gara di andata 1-0 e dunque ha due risultati su tre per andare avanti. Onana si gioca tutto in una gara secca che potrebbe escluderlo da Qatar2022 con conseguente permanenza a Milano nel periodo del Mondiale. Uno scenario che Onana non vuole vivere.