Barella, riposo fondamentale contro la Turchia in vista della Juventus

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della Juventus. Domenica i nerazzurri si giocano la possibilità di tirare avanti il sogno scudetto vincendo all’Allianz Stadium. Uno dei protagonisti sarà ovviamente Nicolò Barella che oggi potrebbe riposare e ricaricare le pile.

RIPOSO – L’Inter affronta domenica la Juventus. Uno dei protagonisti sarà Nicolò Barella con il centrocampista che questa sera sembra destinato a partire dalla panchina contro la Turchia. L’Italia infatti gioca questo match alquanto inutile in trasferta ma Mancini, confermato ct dopo l’eliminazione contro la Macedonia del Nord, comincerà a sperimentare la linea giovane. In mezzo al campo non ci dovrebbe essere dunque Barella dal primo minuto con Cristante-Tonali-Pessina il trio davanti alla difesa. Un riposo importante per il centrocampista nerazzurro che così potrà pensare alla Juventus con un po’ di minutaggio in meno. Inzaghi non vede l’ora di riaverlo per il match contro i bianconeri. E’ uno snodo fondamentale per la stagione.