Onana, parla un ex compagno all’Ajax: «Molto talento, ma ha un difetto»

Per André Onana all’Inter si attende solo l’apertura del mercato, quando il suo ingaggio potrà essere ufficializzato. Nel mentre, in Olanda si parla ancora di lui. Nel dettaglio ci ha pensato Remko Pasveer, portiere dell’Ajax ed ex compagno del camerunese.

TALENTO E DIFETTI – Remko Pasveer non le manda a dire all’ex compagno André Onana. Il portiere dell’Ajax ha parlato così ai microfoni di Voetbalzone del nuovo estremo difensore dell’Inter: «André ha molto talento, ha vissuto una buona carriera all’Ajax. Posso giudicare solo quello che ho visto. Non credo che sia un atleta in tutto e per tutto. Forse era diverso prima del caso di doping. Ma ai miei occhi non sembra uno che vuole fare del suo meglio per essere sempre al meglio della forma».

Fonte – Voetbalzone.nl