Vidal, si aggiunge un’altra candidata per il post Inter: i dettagli

Aumentano le candidate per Arturo Vidal, ormai destinato a separarsi dall’Inter. Dopo Flamengo e Al-Rayyan, secondo il quotidiano argentino Diario Olé anche il Boca Juniors starebbe pensando al cileno.

NUOVA CONTENDENTE – Aumenta la concorrenza su Arturo Vidal, che deve ancora però trovare l’accordo per la risoluzione del contratto con l’Inter. Oltre al Flamengo e all’Al-Rayyan, sul centrocampista cileno si sta accendendo anche l’interesse del Boca Juniors. Il tecnico Sebastián Battaglia ha chiesto infatti alla società un rinforzo per la sua mediana e quello del nerazzurro è un nome che potrebbe interessare al club Xeneize. Certo, una trattativa difficile e che – così come per le altre pretendenti – necessita di una condizione fondamentale. Ovvero l’accordo tra lo stesso Vidal e la società nerazzurra.

Fonte – Diario Olé