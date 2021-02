Novellino: Â«Scudetto, Inter la favorita. Possesso da dietro? Solo modaÂ»

Novellino: «Scudetto, Inter la favorita. Possesso da dietro? Solo moda»

Walter Novellino

Walter Novellino ha parlato della lotta scudetto, che in questo momento vede l’Inter prima in classifica, e di costruzione dal basso nel calcio

SCUDETTO – Queste le parole di Walter Novellino ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com”, partendo dalla lotta scudetto. «Inter favorita? Il Milan sta comunque facendo grandi cose al di là delle difficoltà dell’ultimo periodo. L’Inter è sempre stata la squadra favorita, ha gli uomini giusti, l’allenatore ha un gran carattere e gioca un calcio senza troppe chiacchiere».

MODA – Novellino sulla costruzione dal basso nel calcio di oggi. «Se posso farla la faccio, ma voglio impiegare meno tempo per arrivare in porta. Come l’Inter. Il possesso palla da dietro è solo una moda che finirà. La moda passa, i classici invece restano sempre».

Fonte: Alessio Alaimo – TuttoMercatoWeb.com