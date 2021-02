Inter-Genoa (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Genoa è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per la ventiquattresima giornata del Campionato Italiano di Serie A. La quinta del girone di ritorno. Una vittoria permetterebbe di allungare in vetta ma soprattutto di aumentare il gap con la Juventus. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Previsti due assenti oggi. Il recupero di Sensi non è ancora completo e anche stavolta dovrebbe saltare la convocazione. Il grande assente sarà Hakimi, squalificato.

MODULO – Nessuno dubbio sul 3-5-2 dell’Inter, che anche stavolta affronterà a San Siro una squadra pronta a specchiarsi tatticamente. Si va verso la conferma del doppio regista in mezzo al campo.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Pacchetto arretrato titolare. Il capitano Handanovic in porta. Al centro della linea a tre de Vrij con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Ultimi ballottaggi in mezzo. A destra Darmian è favorito su D’Ambrosio e Young, mentre a sinistra Perisic va verso la conferma. In cabina di regia spazio a Brozovic con Barella mezzala destra ed Eriksen mezzala sinistra. Opzione Vidal dal 1′ per una di queste maglie.

ATTACCO – Solo una suggestione in avanti. Con Lukaku centravanti ci sarà a supporto l’ottimo Lautaro Martinez delle ultime uscite, anche se lanciare a sorpresa Sanchez dal 1′ potrebbe scombinare i piani tattici degli ospiti.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Genoa in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov; Young, Gagliardini, Vecino, Vidal; Sanchez, Pinamonti.

