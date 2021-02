Guidoni: Â«Scudetto, Inter ha un vantaggio. Chi insegue non puÃ² sbagliareÂ»

Guidoni: «Scudetto, Inter ha un vantaggio. Chi insegue non può sbagliare»

Condividi questo articolo

Inter-Lazio, esultanza (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Stefano Guidoni, ex calciatore di Verona e Juventus, ha parlato della lotta scudetto che vede in questo momento l’Inter in testa alla classifica

INTERVISTA – Queste le parole ai microfoni di “TuttoJuve.com” ai microfoni di Stefano Guidoni, ex calciatore di Verona e Juventus, sulla lotta scudetto che vede attualmente l’Inter capolista nel campionato di Serie A. «L’inter ha il vantaggio di avere più tempo di preparare tutte le partite, non avendo le coppe. Per questo chi insegue non potrà e dovrà sbagliare più nulla».

Fonte: Luca Cavallero – TuttoJuve.com