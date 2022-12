Nosotti: «Inter, due certezze per ripartire! Lukaku può essere valore in più»

L’Inter ha ripreso a lavorare ad Appiano Gentile e domenica partirà per un mini ritiro a Malta. Marco Nosotti crede che l’attenzione non sia da prestare solo a Lukaku ma anche al Lautaro Martinez post Mondiale. Di seguito quanto dichiarato a Sky Sport

CERTEZZE E NON SOLO – L’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile, in attesa del ritorno di Romelu Lukaku. Secondo Marco Nosotti bisogna prestazione attenzione anche a Lautaro Martinez: «Lukaku? Bisogna vedere anche come torna Lautaro Martinez, questa Argentina ha un grande Messi, grandi centrocampisti che accompagnano l’azione. Lautaro è altalenante ma penso abbia capito la lezione, tornerà protagonista in Italia. L’Inter ha un Dzeko che si è dimostrato preziosissimo anche in fase realizzativa e in fase di suggerimento. Io credo che l’Inter abbia superato la fase critica, ora Lukaku può essere un valore aggiunto perché è mancato per 11 partite in campionato e 5 in Champions League. Con Lukaku puoi avere anche un’altra interpretazione. L’Inter riparte dalle sue certezze: Dimarco su tutti e Bastoni se si riprende bene. Poi non c’è Brozovic? C’è Calhanoglu che secondo me in questo avvio di campionato è stato un giocatore indispensabile».