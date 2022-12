Altobelli: «Scudetto impossibile per l’Inter. Fallimento solo in un caso»

Alessandro Altobelli, leggenda storica dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra dal canale Youtube del giornalista sportivo Gianluca Rossi. L’obiettivo per la fine dell’anno secondo l’ex calciatore non è più lo Scudetto, ma un altro.

OBIETTIVI – Alessandro Altobelli, storico campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha voluto parlare dell’Inter e del suo stato di forma fino a novembre. Dal canale Youtube del giornalista sportivo Gianluca Rossi, l’ex calciatore precisamente ha detto: «L’Inter non può più lottare per lo Scudetto. Il Napoli è troppo avanti, ha vinto sempre. L’obiettivo dell’Inter è arrivare nei primi quattro posti, nel calcio di oggi è fondamentale da un punto di vista economico. Ovviamente non sarà facile perché ci sono altre squadre attrezzate. Io mi meraviglio perché quando vedo l’11 dell’Inter vedo una squadra fortissima. Io non so com’è migliorabile questa rosa, però quando giocano ci sono delle lacune e sono evidenti. Ultimamente ci stiamo riprendendo, peccato per la pausa Mondiali. Se la squadra non arriverà in Champions League sarà un fallimento totale».