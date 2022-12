Acquafresca: «Lukaku ora sotto con l’Inter! Conte, caratteristica migliore…»

L’ex Cagliari e anche primavera nerazzurra, Acquafresca, si è espresso su Lukaku e Conte. Il belga dovrà ritornare al meglio, mentre sul secondo non ha dubbi su quale sia la sua caratteristica migliore

RITORNERÀ − In collegamento su TMW News, Robert Acquafresca si è espresso sull’attaccante dell’Inter: «Lukaku? La sua condizione non era ottimale, da lui ci si aspettava che almeno due di quelle tre occasioni messe a referto li potesse tramutare in gol. Deve tornare all’Inter mettersi sotto e ritornare. È il destino di tutti gli attaccanti forti. Conte? Lui è bravo a spremere tutti i giocatori sia mentalmente che fisicamente non solo gli attaccanti. È una delle sue migliori caratteristiche».