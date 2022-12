Zancan: «Shaqiri? Panchina all’Inter per certe situazioni! Rimane un fatto»

Shaqiri è volato agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar battendo la Serbia. Lo svizzero ex Inter nelle grandi occasioni non delude mai ma secondo Federico Zancan non basta per affermarsi con giocatore di livello. Di seguito le dichiarazioni del giornalista a Sky Sport

GIOCATORE DA GRANDI OCCASIONI – Xherdan Shaqiri non sta deludendo ai Mondiali in Qatar dove ha conquistato gli ottavi di finale battendo la Serbia e segnando anche una rete. Lo svizzero, che in carriera ha vestito anche la maglia dell’Inter, secondo Federico Zancan non si è mai affermato davvero: «Shaqiri è sempre stato un giocatore di complemento, all’Inter era quello che tenevano in panchina per alcune situazioni tattiche particolari. Rimane comunque un giocatore che incide nelle partite importanti e non è poco».