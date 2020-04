Niente International Champions Cup, meno incassi per l’Inter:...

Niente International Champions Cup, meno incassi per l’Inter: i dati

A causa del Coronavirus è stata annullata l’International Champions Cup, manifestazione amichevole estiva a cui l’Inter ha partecipato ben 7 volte. “Calcio & Finanza” analizza le perdite economiche per il club nerazzurro

LA DECISIONE – L’International Champions Cup non si giocherà (vedi qui). La decisione è stata presa a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il mondo intero. La manifestazione era diventata un’abitudine per l’Inter, che ne aveva preso parte 7 volte dal 2013 al 2019, così come il Milan. Cinque le partecipazioni della Juventus. Ma cosa comporta questa rinuncia alle casse dei club?

CIFRE – Nell’estate 2019 l’Inter ha giocato 3 partite di ICC. Incassando in totale 2 milioni di euro, il 6% di tutti gli incassi della stagione 2018/2019 derivati dalle partite disputate (33 miloni e 700 mila euro). Juventus e Milan dovranno invece rinunciare, rispettivamente, a 6 e 3 milioni di euro.

Fonte: Calcio & Finanza.